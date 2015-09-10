القوات المُسلحة تُوزع 68 ألف كرتونة مواد غذائية بالمنيا‎

قال اللواء صلاح الدين زيادة، مُحافظ المنيا، إن القوات المُسلحة، قد وزعت 68 ألف كرتونة على الأسر الفقيرة، والحالات الإنسانية، ومستحقي معاش الضمان الاجتماعي بالمحافظة، وذلك احتفالا بعيد الأضحى.

أشاد المُحافظ، بالدور الذي تلعبه القوات المسلحة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحماية الوطن والمواطن، سواء من خلال تأمين حدود البلاد ضد أي اعتداء خارجي، أو من خلال تيسير الحياة المعيشية على المواطنين داخل الدولة، وذلك عن طريق تقديم المساعدات المختلفة لهم.

وقال العقيد محمد علي، المُستشار العسكري للمحافظة، إن التوزيع قد تم في عددٍ من المراكز بناءًا على الإحصائيات المُعدة للتوزيع دون السماح بأي نوع من التجاوزات، مُوضحًا أن مديرية التضامن الاجتماعي، قد أعدت كشوف التسليم قبل التوزيع، وأن هناك تنسيق بين المحافظة والوحدات المحلية والتضامن الإجتماعى في هذا الشأن، لضمان وصول المواد الغذائية وهدايا القوات المسلحة لمستحقيها.