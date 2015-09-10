حظر نشر شهادة الفريق «حجازي» في جلسة «التخابر مع قطر»

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، استكمال جلسة اليوم “الخميس”، من قضية “التخابر مع قطر”، وسماع شهادة الفريق “محمود حجازي”، الرئيس الحالي لأركان حرب القوات المسلحة، و المدير السابق للمخابرات الحربية بصورةٍ سرية، وذلك نظرًا لما يمكن أن تتضمن شهادته أمورًا تتعلق بالأمن القومي المصري، وإخلاء القاعة من جميع الحاضرين عدا المحاميين، وبناءًا عليه إنصرف الصحفيون ومراسلي القنوات الفضائية، و المصورين من قاعة المحكمة.

وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي، وبقية المُتهمين إتهاماتٍ عديدة، من بينها:” ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع- اختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمُتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي، والدبلوماسي والاقتصادي، وبمصالحها القومية”.