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تجديد حبس شاذ جِنسيًا للممارسة الشذوذ مقابل مبلغٍ مالي

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تجديد حبس شاذ جِنسيًا للممارسة الشذوذ مقابل مبلغٍ مالي تجديد حبس شاذ جِنسيًا للممارسة الشذوذ مقابل مبلغٍ مالي

صورة أرشيفية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر، حبس شاب “شاذ جنسيًا”، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك لقيامه باستجار شقةٍ مفرشة بمدينة نصر، لتكون وكرًا لممارسة الشذوذ الجنسي بمقابل مبلغٍ مالي.

وكانت البداية عندما أمر المُستشار أحمد شورب، رئيس نيابة مدينة نصر،  بحبس الشاب ٤ أيام  على ذمة التحقيق، لإتهامه بممارسة الفجور مقابل مبلغ مالي، وذلك بعد اعتراف المُتهم بممارسة الفجور مع الرجال، وإتخاذه من شقة مفروشة في منطقة مدينة نصر وكرًا، لممارسة الشذوذ الجنسي، فضلًا عن اعتياده تعاطي حبوب منع الحمل، والتي أعطته مظهرًا أنثويًا، وإنشاءه صفحات إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، لاستقطاب الشباب راغبي ممارسة الشذوذ مقابل مبلغ مالي، ووضع بعض الصور الإباحية، وأرقام هواتفه على الإنترنت، وتمكنت قوات الأمن من ضبطه، أثناء ممارسته الجنس مع شخصٍ أخر.

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