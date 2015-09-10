تأمين كافة الطرق البديلة والتحويلات على طريق «القاهرة- السويس»

شدد اللواء العربي السروي، مُحافظ السويس، على هيئة الطرق والكباري، بضرورة تحقيق معدلات أداء أعلى مع الإنجاز في الوقت، وخاصةً طريق “القاهرة- السويس”، كما طالب المُحافظ، بتأمين كافة الطرق البديلة، والتحويلات، تحقيقًا للأمان المطلوب نهارًا وليلًا مع وضع علاماتٍ مرورية إرشادية، حِفاظًا على سلامة المواطنين.

وطالب “السروي”، فيما يخص طريق العين السخنة، بتسوية المنطقة أمام القاعدة البحرية، والمنطقة أمام السكة الحديد بصفة مستديمة، وذلك لحين وصول أعمال الرصف إليها.

وحَمَلَ المُحافظ، هيئة الطرق والكباري مسئولية التنفيذ في الوقت المحدد، مؤكدًا على أن هناك تنسيقٍ، يتم على أعلى مستوى مع المُهندس هاني ضاحي، وزير النقل، لتحقيق معدلات إنجاز في كلا الطريقين، للتخفيف عن أبناء مُحافظة السويس.

وجاء ذلك خلال المجلس التنفيذي المُصغر لمُحافظة السويس، برئاسة اللواء العربي السروي، مُحافظ السويس، وبحضور محمد نشأت البارودي، السكرتير العام المُساعد، ورؤساء الأحياء، ومديري المديريات والقيادات التنفيذية بالمحافظة.