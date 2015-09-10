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الصحة: 3829 حاجا تردد على عيادات البعثة الطبية بمكة والمدينة

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الصحة: 3829 حاجا تردد على عيادات البعثة الطبية بمكة والمدينة الصحة: 3829 حاجا تردد على عيادات البعثة الطبية بمكة والمدينة

أرشيفية

قال الدكتور هشام عطا رئيس البعثة الطبية للحجاج بوزارة الصحة، إنه حتى الساعة العاشرة من مساء أمس الأربعاء، لا يوجد أى أمراض وبائية بين الحجاج المصريين فى الأراضى المقدسة، لافتا إلى أن عدد الحالات التى ترددت على العيادات التابعة للبعثة الطبية بلغت 3829 حالة حتى الآن، منها 3189 حالة بمكة المكرمة، 511 حالة بالمدينة المنورة 129 حالة بمدينة جدة. وأشار الدكتور هشام عطا رئيس البعثة الطبية للحجاج بوزارة الصحة فى بيان اليوم إلى أن عدد الحالات التى تم دخولها إلى المستشفيات هى 14 حالة، مازال يخضع 4 حالات منها للعلاج بينما خرجت 10 حالات بعد تحسنها و10 حالات خضعت لجلسات الغسيل الكلوى، مؤكداً أنه لا يوجد أى حالات وفاة بين الحجاج المصريين حتى الآن.

 

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