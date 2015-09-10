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داعش تهاجم قاعدة جوية سورية فى الشرق وأنباء عن مقتل عشرات

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داعش تهاجم قاعدة جوية سورية فى الشرق وأنباء عن مقتل عشرات داعش تهاجم قاعدة جوية سورية فى الشرق وأنباء عن مقتل عشرات
قال المرصد السورى لحقوق الانسان اليوم الخميس ان عشرات من قوات الجيش السورى ومقاتلى تنظيم داعش قتلوا فى معارك حول قاعدة جوية تابعة للحكومة فى شرق سوريا فى منطقة تعد معقلا للجهاديين.

وقال المرصد ان التنظيم المتشدد استخدم على الاقل سيارتين ملغومتين فى هجومه على القاعدة الجوية قرب مدينة دير الزور حيث كانت قوات الجيش السورى محاصرة.

وأضاف ان 18 جنديا سوريا على الاقل و23 مقاتلا من داعش قتلوا.
>وتعتبر هذه القاعدة الجوية واحدة من آخر المناطق التى تسيطر عليها قوات الرئيس السورى بشار الاسد فى شرق سوريا. ولم تشر وسائل الاعلام الرسمية للهجوم.

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مصر 365