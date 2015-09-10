رئيس بيت الكويت للأعمال الوطنية: العرب فى أمس الحاجة لتشكيل قوة مشتركة

قال يوسف العميرى رئيس بيت الكويت للأعمال الوطنية، إنه لابد من وجود قوة عربية مشتركة، وهو المطلب الذى أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، فالأمة العربية تعانى من خطر وليس دول الخليج وحدها، مستنكرا: "لا أعرف لماذ تم تأجيل هذا الموضوع، فالوقت الحالى فى أمس الحاجة ليكون لدى العرب قوة عربية تدافع عن الشعوب العربية".

وأضاف يوسف العميرى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح أون" المذاع على فضائية "أون تى فى" اليوم الخميس أن الشعب الكويتى يكن كل احترام لمصر وشعبها، وهناك جالية مصرية كبيرة تعيش فى الكويت، وهو ما يؤكد على عمق العلاقة "المصرية - الكويتية".