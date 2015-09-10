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حركة فتح: حماس مرتبطة بالتنظيم الدولى للإخوان ولها أجندة مختلفة عن العرب

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حركة فتح: حماس مرتبطة بالتنظيم الدولى للإخوان ولها أجندة مختلفة عن العرب حركة فتح: حماس مرتبطة بالتنظيم الدولى للإخوان ولها أجندة مختلفة عن العرب
قال السفير حازم أبو شنب عضو المجلس الثورى لحركة فتح، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظيره الفلسطينى أبومازن، يأتى فى ظل الكثير من العواصف التى تضرب المنطقة العربية، فهناك تحالفات تشكلت فى المنطقة فى الفترة الأخيرة تهدف للسيطرة على المنطقة، وبدأت تحدث تغيرات خطيرة فى خريطة السكان والخريطة الجغرافية يدفع ثمنها اللاجئون الفلسطينيون ولحق بهم اللاجئون السوريون.

وأضاف عضو المجلس الثورى لحركة فتح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح أون" المذاع على فضائية "أون تى فى" اليوم الخميس، أن حركة حماس هى جزء من جماعة الإخوان المسلمين، ومطلوب من جماعة الإخوان أن ترفع يدها عن حركة حماس حتى تصبح حركة وطنية فلسطينية، فالحركة حاليا مرتبطة بتنظيم دولى له أجندة محتلفة عن أجندة جميع الشعوب العربية.

وشدد عضو المجلس الثورى لحركة فتح على أن فلسطين مسئولية كل العالم العربى، والاعتداءات تحدث ليس فقط ضد المسجد الأقصى، ولكن أيضا ضد الكنائس، فنحن لا نحب التطرف من أى دين أومن أى شخص فى هذه المنطقة العربية.
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