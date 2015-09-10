السعودية : وصول 796 ألفا و581 حاجا حتى أمس

اعلنت السلطات السعودية أن عدد الحجاج القادمين من الخارج لحج هذا العام منذ بدء القدوم وحتى يوم أمس بلغ 796 ألفا و581 حاجا.

وبحسب إحصائية المديرية العامة للجوازات فإن 780 ألفا و474 حاجا وصلوا عن طريق الجو فيماوصل 9039 حاجا عن طريق البر، و7068 حاجا عن طريق البحر،بزيادة بلغت 7818 حاجا عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضى بنسبة قدرها 1% تقريبا.

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