أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المتحدث العسكرى السودانى: قواتنا البرية لم تتحرك حتى الآن إلى اليمن

Google+ Print
المتحدث العسكرى السودانى: قواتنا البرية لم تتحرك حتى الآن إلى اليمن المتحدث العسكرى السودانى: قواتنا البرية لم تتحرك حتى الآن إلى اليمن
نفى المتحدث الرسمى للقوات المسلحة السودانية العقيد الصوارمى خالد سعد، الأنباء التى ترددت بشأن تحرك قوات الصاعقة السودانية للمشاركة فى الحرب البرية لإعادة الشرعية فى اليمن، ووصولها للمنافذ الحدودية بين واليمن، مؤكدا أن القوات البرية السودانية على أهبة الاستعداد ومرابطة فى أماكنها المحددة، وقال "لم يتم حتى الآن تحريك أى جندى سودانى لليمن، لحين صدور الأوامر المتعلقة بهذا الشأن".

وقال العقيد الصوارمي-فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم اليوم الخميس-إن القوات الجوية السودانية تشارك بقوة منذ البداية ضمن تحالف "عاصفة الحزم" التى تقوده المملكة العربية السعودية لاستعادة الشرعية لليمن الشقيق، مشيرا إلى أن الطيارين السودانيين يشاركون فى الطلعات الجوية وبكفاءة عالية دفاعا عن الحق والشرعية وعن مقدرات أمتنا العربية.

وكانت بعض الصحف قد رددت "وصول لواء من الصاعقة السودانية قوامه ستة ألاف جندى إلى الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية عبر البحر، وأنه يجرى حاليا الاستعداد لدخوله عبر منفذ "الوديعة" الحدودى مع اليمن للوصول إلى محافظة مآرب للقتال بجانب القوات العسكرية الخليجية الموجودة هناك".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة