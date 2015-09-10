المتحدث العسكرى السودانى: قواتنا البرية لم تتحرك حتى الآن إلى اليمن

نفى المتحدث الرسمى للقوات المسلحة السودانية العقيد الصوارمى خالد سعد، الأنباء التى ترددت بشأن تحرك قوات الصاعقة السودانية للمشاركة فى الحرب البرية لإعادة الشرعية فى اليمن، ووصولها للمنافذ الحدودية بين السعودية واليمن، مؤكدا أن القوات البرية السودانية على أهبة الاستعداد ومرابطة فى أماكنها المحددة، وقال "لم يتم حتى الآن تحريك أى جندى سودانى لليمن، لحين صدور الأوامر المتعلقة بهذا الشأن".

وقال العقيد الصوارمي-فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم اليوم الخميس-إن القوات الجوية السودانية تشارك بقوة منذ البداية ضمن تحالف "عاصفة الحزم" التى تقوده المملكة العربية السعودية لاستعادة الشرعية لليمن الشقيق، مشيرا إلى أن الطيارين السودانيين يشاركون فى الطلعات الجوية وبكفاءة عالية دفاعا عن الحق والشرعية وعن مقدرات أمتنا العربية.

وكانت بعض الصحف قد رددت "وصول لواء من الصاعقة السودانية قوامه ستة ألاف جندى إلى الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية عبر البحر، وأنه يجرى حاليا الاستعداد لدخوله عبر منفذ "الوديعة" الحدودى مع اليمن للوصول إلى محافظة مآرب للقتال بجانب القوات العسكرية الخليجية الموجودة هناك".

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