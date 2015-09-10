تشكيل لجنة هندسية لمعاينة منزل أبوتيج المُنهاربأسيوط

قرر المُهندس ياسر الدسوقي، مُحافظ أسيوط، تشكيل لجنةٍ هندسية من مديرية الإسكان والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تيج، لمعاينة المنزل المُنهار بشارع اليماني بمدينة أبو تيج، فضلًا عن مُعاينة المنازل المجاورة، وإخلائها من السكان، وذلك حفاظًا على أرواحهم.

وكانت غرفة عمليات المُحافظة، قد تلقت إخطارًا يُفيد بانهيار عقار مكون من 3 طوابق بشارع اليماني أمام جامع الشيخ منصور بمدينة أبو تيج، بسبب قدمه وتهالكه.

وانتقل اللواء السيد سعيد، سكرتير عام المُحافظة المُساعد، على الفور إلى موقع المنزل المُنهار، واللواء عبد الباسط دُنقل، مدير أمن أسيوط، والعديد من القيادات الأمنية، وقوات الحماية المدنية، ووحدات الإنقاذ السريع، وتم فرض كردون حول المنزل.

ويذكر أن أسفر الحادث عن مصرع زوجة صاحب العقار، المدعوة ” حمدية مهران حسن مهران”،45 سنة، ونجليه، “أحمد”، 5 سنوات، و”هشام”، 18 سنة، وتم نقلهم لمشرحة مستشفى الإيمان العام، وإصابة ابنته “سلوى”، 17 سنة، بإصابات خطيرة، والتي تم نقلها لمستشفى أسيوط الجامعي، كما أُصيب صاحب العقار بصدمةٍ عصبية، وتم نقله إثرها لمستشفى أبو تيج المركزي.

وأوضح صلاح عامر، رئيس مركز أبو تيج، أن العقار المُنهار ملك المواطن “عادل فرغلي حسن”، وقد صدر للمنزل قرار إزالة وإخلاؤه من السكان، وعادوا إليه مرة أخرى.

وأشار السكرتير العام المُساعد، إلى أن توجيهات مُحافظ أسيوط، هي توفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين بالمستشفى، وتكليف مديرية التضامن الاجتماعي بصرف إعانة عاجلة، وإتخاذ كافة الإجراءات لحماية العقارات المجاورة، وإخلائها خوفًا على أرواح المواطنين وسرعة رفع الأنقاض.