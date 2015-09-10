خالد صلاح لراديو 9090: رد الفعل الحكومى حول شائعات "السوشيال ميديا" بطىء

علق الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع"، على تأثير المواقع الإليكترونية والسوشيال ميديا على فرص فوز المرشحين الانتخابيين للبرلمان المقبل، قائًلا: "إن المواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا ستلعب دوراً، وسيكون لها تأثير كبير فى نجاح مرشحين فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وخصوصا مرشحى القوائم.

وتابع: "السوشيال ميديا تضعنا فى وضع سىء، من الشائعات، فى ظل البطء الشديد فى ردود الفعل الرسمية على المستوى الحكومى".

وأضاف الكاتب الصحفى فى حواره ببرنامج "1 شارع مجلس الشعب" على راديو 90 90، مع الإذاعى أحمد خيرى، والكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، أن الصحف الإلكترونية تقاوم وتسبح فى تيار جارف من الشائعات، رغم القوانين الصارمة عليها.