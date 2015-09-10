أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير النقل يزيد تكلفة خدمات السفن فى الموانئ البحرية 5% سنويًا

Google+ Print
وزير النقل يزيد تكلفة خدمات السفن فى الموانئ البحرية 5% سنويًا وزير النقل يزيد تكلفة خدمات السفن فى الموانئ البحرية 5% سنويًا
قرر المهندس هانى ضاحى وزير النقل، بأن يُعمل بلائحة "مقابل الخدمات التى تؤدى للسفن فى الموانئ البحرية المصرية ومقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة"، التابعة لهيئات الموانئ البحرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ومقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة من هيئات الموانئ البحرية للمتعاملين معها، وأن لا يعمل بغيرها فى هذا الشأن.

وأضاف فى القرار رقم 488 لسنة 2015 بتاريخ 1 سبتمبر الجارى، المنشور فى الجريدة الرسمية اليوم، أن تُزاد الفئات الواردة باللائحة المرفقة بهذا القرار بنسبة 5% سنويًا على ألا تجاوز الزيادة خمسة أمثال الفئة والرسوم المقررة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1983، ويجوز إعادة النظر فى تلك الفئات كلما دعت الضرورة لذلك.

كما ألغى وزير النقل تنفيذ القرارين الوزاريين رقما 330 و420 لسنة 2003، كما يلغى كل من يخالف أحكام اللائحة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365