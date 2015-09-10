وزير النقل يزيد تكلفة خدمات السفن فى الموانئ البحرية 5% سنويًا

قرر المهندس هانى ضاحى وزير النقل، بأن يُعمل بلائحة "مقابل الخدمات التى تؤدى للسفن فى الموانئ البحرية المصرية ومقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة"، التابعة لهيئات الموانئ البحرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ومقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة من هيئات الموانئ البحرية للمتعاملين معها، وأن لا يعمل بغيرها فى هذا الشأن.

وأضاف فى القرار رقم 488 لسنة 2015 بتاريخ 1 سبتمبر الجارى، المنشور فى الجريدة الرسمية اليوم، أن تُزاد الفئات الواردة باللائحة المرفقة بهذا القرار بنسبة 5% سنويًا على ألا تجاوز الزيادة خمسة أمثال الفئة والرسوم المقررة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1983، ويجوز إعادة النظر فى تلك الفئات كلما دعت الضرورة لذلك.

كما ألغى وزير النقل تنفيذ القرارين الوزاريين رقما 330 و420 لسنة 2003، كما يلغى كل من يخالف أحكام اللائحة.