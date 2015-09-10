لجنة الانتخابات بالمنوفية تتسلم أوراق ترشح أحمدعز وتمنحه رمز السفينة

حصل رجل الأعمال أحمد عز، منذ قليل، على رمز السفينة، بعد تقدم محاميه بأوراق ترشحه لمجلس النواب المقبل.

كان محمد حمودة، محامى رجل الأعمال أحمد عز، توجه صباح اليوم محكمة شبين الكوم الكلية الابتدائية، لتقديم أوراق ترشح رجل الأعمال فى الانتخابات البرلمانية أمام اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار صبرى البنا رئيس اللجنة والمستشار وائل عمران نائب رئيس اللجنة.

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