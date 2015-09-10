القبض على عاطل فى الإسماعيلية بحوزته حقيبة مستندات ورخص مزورة

ألقت مباحث الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث فايد القبض على عاطل بحوزته حقيبة مستندات مزورة ولوحات معدنية خاصة بسيارة مسروقة ومبلغ مالى.

وردت معلومات سرية للواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية تفيد بقيام عاطل مقيم بشمال سيناء، وله محل إقامة آخر بقرية سرابيوم مركز فايد، يقوم بتزوير المحررات الرسمية متخذا من قرية سرابيوم مسرحا لمزاولة نشاطه فى التزوير.

وبعرض المعلومات على اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، أمر بسرعة تشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد الشافعى رئيس المباحث الجنائية ضم المقدم أحمد محيى الدين رئيس قسم العمليات بادارة البحث الجنائى والمقدم هانى منصور مفتش مباحث مركز فايد، والرائد أحمد عبدالله رئيس مباحث مركز فايد، أوكل لفريق البحث ضبط المتحرى عنه وما بحوزته من مستندات مزورة.

تمكن فريق البحث من القبض على المتحرى عنه، وتبين أنه يدعى (ع. س. م. س) 32 سنة عاطل ومقيم رمانة شمال سيناء وله محل إقامة آخر بقرية سرابيوم دائرة مركز فايد بحوزته حقيبة، وبتفتيشها عثر بداخلها على مستندات يشتبه كونها مزورة: قيد عائلى، رخص قيادة وتسيير، شهادة تأدية الخدمة العسكرية، مصوغات تعيين بهيئة قناة السويس، بطاقة رقم قومى، عقد بيع دراجة نارية" ومبلغ مالى 6650 جنيها.

كما عثر بحوزته على لوحات معدنية تحمل أرقام (د ر ج8347، وبالكشف عليها تبين أنها مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 502 لسنة 2014 جنح مركز دكرنس محافظة الدقهلية عن بلاغ المدعو (يوسف عزيز يوسف ).

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات اعترف بقيامه بتزوير المحررات بالاشتراك مع آخرين جارى ضبطهم وأن المبلغ المضبوط من متحصلات جرائم التزوير.

وبالكشف عن المتهم، تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فى 16 حكما قضائيا بتهم "تبديد، سرقة، نصب ".

>تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2427 لسنة 2015 إدارى مركز فايد، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.