أمن السويس يضبط 3 تشكيلات عصابية و25 تاجر مخدرات خلال أسبوع

أعلنت مديرية أمن السويس نجاح حملة مكبرة بقيادة اللواء جمال عبد البارى مساعد وزير الداخلية لأمن السويس والعميد محمد والى مدير المباحث الجنائية وكل الإدارات الأمنية وضباط المباحث بأقسام الشرطة من ضبط 3 تشكيلات عصابية و25 تاجر مخدرات خلال أسبوع.

حيث تمكنت الحملة من ضبط 71 قطعة لجوهر الحشيش المخدر زنت حوالى كيلو و586 جراما بالإضافة إلى تذكرة هيروين زنت 29 جراما و90 لفافة بلاستيكية من الأفيون المخدر زنت 180 جراما و1885 قرصا مختلف الأنواع وعدد "25" لفافة بانجو زنت 25 كيلو جراما، كما تم ضبط 25 متهم وبحوزتهم 25 قطعة سلاح مختلفة الأنواع.

كما تم ضبط 3 تشكيلات عصابية بـ10 متهمين، التشكيل الأول يتكون من متهمين وتخصص نشاطه فى سرقة مواد البناء من المبانى تحت الإنشاء، التشكيل الثانى يتكون من 4 متهمين تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بالإكراه وتحت التهديد بالسلاح بعد استدراج قائديها إلى المناطق السكنية تحت الإنشاء، كما اعترفوا بسرقة 3 سيارات بالإكراه وقاموا بتقطيعها وبيعها للعاملين فى بيع أجزاء السيارات.

أما التشكيل الثالث يتكون من 4 متهمين تخصص نشاطه فى سرقة المتاجر بأسلوب الإكراه بعد تهديد العاملين فيها بالسلاح النارى وبحوزتهم دراجة بخارية يستخدمونها فى التنقل وارتكاب الجرائم.

وتم ضبط 52 قضية تموينية متنوعة و166 حالة سرقة تيار كهربائى وضبط 1530 متهما صادر ضدهم أحكام واجبة النفاذ (حبس – مستأنف – حبس جزئى – غرامات)، كم ضبط 11 شخصا من العناصر الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية والصادر لهم قرار ضبط وإحضار.

تم تنفيذ 176 قرار إزالة بحى السويس وحى عتاقة وفيصل (تعدى بالبناء على الطريق العام وأملاك الدولة) كما تم رفع 185 حالة إشغال طريق وتحرير 160 محضرا، وتم ضبط "9959" مخالفة مرورية متنوعة، كما تم ضبط 121 دراجة بخارية.