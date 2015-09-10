"مرور القاهرة" يضبط 66 ألف مخالفة انتظار خاطئ خلال شهر

واصلت مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لأمن العاصمة من تكثيف حملات الإشغالات والمرور التى يترأسها اللواء علاء الديجوى مدير المرور لفرض هيبة الدولة وسيادتها وتفعيل التواجد الأمنى وتكثيف الحملات المرورية لإعادة الوجه الحضارى بكافة الطرق والمحاور والميادين بالعاصمة وتحقيق السيولة المرورية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأسفرت الحملات المرورية التى شنتها الإدارة عن سحب تراخيص 18514 رخصة قيادة وتسيير – 66016 مخالفة تكبيل كلابش - ضبط 180 سيارة بدون لوحات – ضبط 2563 دراجة نارية بدون لوحات معدنية.
وتواصل حملات قطاع أمن القاهرة فى كافة المحاور والميادين لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية وإعادة المظهر الحضارى لكافة شوارع العاصمة.