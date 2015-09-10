الأموال العامة تضبط شخصا يدعى العمل برئاسة الجمهورية للنصب على المواطنين

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط نصاب يدعى عمله بمكتب الإدارة العامة لرئاسة الجمهورية.

كان تلقى اللواء طارق الأعصر مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من "حنان ع .ا" 48 سنة مديرة فرع شركة عمر أفندى بإحدى محافظات الصعيد بقيام "الحسين.م.ح.و" بزعمه أنه يعمل بمكتب مخابرات رئاسة الجمهورية وطلبه الحصول على مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تسهيل إجراءات تعيين عدد من أقارب الشاكية فى الوظائف الحكومية.

أسفـــــرت تــحريــــات العميد مروان حبيب مدير إدارة مــكافحــــة جرائــم الرشــوة واستــغلال الـنفوذ عن صحة الواقعة وبأن المتهم مقيم شارع الصفا والمروة دائرة قسم الهرم والسابق ضبطه والحكم عليه فى عدد 8 قضايا "نصب".

وقامت الإدارة بعمل عدة أكمنة برئاسة الرائد علاء رحمو والرائد أحمد جمال ضباط إدارة الرشوة على أماكن تردد المتهم أسفرت عن ضبطه بمحل سكنه بمنطقة الهرم، وبحوزته عدد "3" كارنيهات باسمه منسوب صدورها للجنة المراسلين الأجانب بالقاهرة والمركز الدولى للتحكيم والجمعية الفيدرالية لأصدقاء الأمم المتحدة.

وبمواجهة المتهم بأقوال الشاكية والتحريات اعترف تفصيلاً بارتكابه الواقعة وأبدى استعداده لرد المبالغ المالية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار عرضه بالمتهم على نيابة الهرم.

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