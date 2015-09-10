أمن القاهرة يضبط صاحب مكتب كمبيوتر تخصص فى تزوير أوراق التراخيص بالمعصرة

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لأمن العاصمة القبض على صاحب مكتب كمبيوتر بدائرة قسم شرطة المعصرة تخصص فى مجال التزييف والتزوير وقيامه بتزييف أوراق التراخيص وتزوير المستندات الحكومية وتحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لمباحث مرورالقاهرة قيام "محمد.أ.ح" صاحب مكتب كمبيوتر بتزوير إيصالات تراخيص المركبات المنسوب صدورها للإدارة العامة لمرور القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور بمكتبه وأمكن ضبطه وبحوزته ( 2 جهاز كمبيوتر، طابعة ليزر، جهاز ماسح ضوئى، 2 ماكينة تغليف وقاطعة رخص وكارنيهات، 2 حبارة ألوان، 15 إسطمبة ختم خشبى، 2 ورقة تستخدم فى تصنيع العلامات المائية، 3 نموذج لخاتم شعار الجمهورية منسوب صدورهم لبعض الهيئات الحكومية، كمية من الأوراق تشبه شهادات الميلاد المميكنة، العملات الورقية، الشهادات الدراسية).

وبفحص الكمبيوتر تبين وجود نماذج أوراق تراخيص القيادة والتسيير، نموذج إيصال سحب منسوب صدورها للإدارة العامة لمرور القاهرة، نماذج لأختام شعار الجمهورية منسوب صدورها لبعض الهيئات الحكومية، نموذج لبطاقات الرقم القومى، نموذج لمائة دولار أمريكى، نماذج لعقود إيجار وتمليك وعقود تقسيم ميراث.

وبمواجهة المذكور اعترف بقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى مجال التزييف والتزوير وقيامه بتزييف الأوراق المالية المضبوطة بقصد استبدالها بأوراق مالية صحيحة وتزوير المستندات الحكومية بقصد التربح منها. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.