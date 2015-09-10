للمرة الثالثة..رفض استشكال 5 طالبات على حبسهن 5 سنوات وتغريمهن 100 ألف جنيه

رفضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، اليوم، للمرة الثالثة الاستشكال المقدم من 5 طالبات بجامعة الأزهر على الحكم الصادر ضدهن من نفس الدائرة بالسجن المشدد 5 سنوات والغرامة 100 ألف جنيه لكل منهن على خلفية اتهامهن بالتورط فى أعمال العنف التى شهدتها الجامعة العام الماضى.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد ثابت، وعضوية المستشارين مصطفى حجاب، ومحمد حلمى، وحضور ممثل النيابة العامة المستشار أحمد العراقى، وأمانة سر عربى حسن.

وطالب إبراهيم أحمد، محامى المتهمين، تأجيل نظر الاستشكال لحضور منتصر الزيات باعتباره المحامى الأصيل للطالبات الخمس.

شملت قائمة المتهمات فى القضية رقم 7332 جنح قسم ثان مدينة نصر لـسنة 2013 كلا من آلاء السيد محمود عبد الرحمن، الطالبة بكلية الشريعة والقانون، وعفاف أحمد عمر حسين هادى، طالبة بكلية الشريعة والقانون، وهنادى أحمد محمود أحمد، طالبة بكلية الشريعة والقانون، ورفيدة إبراهيم أحمد، الطالبة بكلية التجارة، وأسماء حمدى عبد الستار حسين، الطالبة بكلية طب الأسنان.

وأسندت النيابة العامة للطالبات ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، تدعو لتعطيل العمل بأحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، والتظاهر بدون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف، وترويع زميلاتهن، ومقاومة السلطات.

وكانت تلقت النيابة العامة إخطارًا من الأجهزة الأمنية، بوقوع أحداث عنف وتظاهر، داخل حرم جامعة الأزهر بنات فرع القاهرة بحى مدينة نصر وإلقاء القبض على 5 طالبات أثناء مشاركتهن فى الشغب.

وبإحالة المتهمات لمحكمة الجنح قضت بحبسهن 5 سنوات، وتغريمهن 100 ألف جنيه لكل منهن.

>يشار إلى أن هيئة المحكمة قد رفضت الاستشكال الأول فى 6 مايو الماضى، كما رفضت الاستشكال الثانى فى 24 يونيو الماضى .

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