فريق زراعة الكبد بالمنصورة يحتفل بنجاح إجراء الجراحة رقم 400 بالمركز

احتفل الفريق الطبى لزراعة الكبد بمستشفى الجهاز الهضمى بالمنصورة، برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب رائد زراعة الكبد والجراح العالمى رئيس الفريق، بنجاح إجراء جراحة زراعة الكبد للحالة رقم 400 بالمركز، وشارك فى الاحتفال الدكتور سعيد عبد الهادى عميد كلية الطب.

وأكد عبد الوهاب أنه جار الآن تدريب فريق ثالث للعمل فى زراعة الكبد والتوسع فى إجراء الجراحة ورفع عدد العمليات إلى ثلاث عمليات فى الأسبوع بدلا من اثنتين، بعد أن وصلت قائمة الانتظار إلى حوالى 200 مريض من شهر يناير هذا العام حتى الآن.

وأضاف عبد الوهاب، أنه يتمنى زيادة الموارد والتبرعات للمركز لمواجهة للقضاء على قوائم الانتظار الموجودة بالمركز وارتفاع تكاليف إجراء العمليات، خاصة أن المركز يتحمل نفقات العملية بالكامل مع جمعية مرضى زراعة الكبد، والتى تساهم بشكل كبير فى عمليات الزراعة وصرف العلاج للمرضى بعد إجراء العملية للحالات غير القادرة، وتصل تكلفة العملية الواحدة 200 ألف جنيه.

وأكد عبد الوهاب أن دعم إدارة الجامعة، برئاسة الدكتور محمد القناوى وعميد كلية الطب، كان له أكبر الأثر فى استمرار عمليات الزراعة حتى الآن، وقيامهم بتذليل العقبات أمامهم، حيث تم إجراء 50 عملية هذا العام.