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تموين الإسكندرية تضبط 9 أطنان دقيق مدعم غير صالحة للاستهلاك الآدمى

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تموين الإسكندرية تضبط 9 أطنان دقيق مدعم غير صالحة للاستهلاك الآدمى تموين الإسكندرية تضبط 9 أطنان دقيق مدعم غير صالحة للاستهلاك الآدمى
تمكن ضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، وبإشراف اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية ، من ضبط كل من "السيد ج س س" 52 سنة المدير المسئول عن مطحن دقيق أبو قير التابع لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، لحيازته 196 جوال دقيق بلدى مدعم بإجمالى وزن 9.800 طن بها تغير فى الخواص الطبيعية وغير مطابقة للمواصفات، وتم سحب العينات اللازمة منها بمعرفة مفتشى مديرية التموين لإرسالها للمعامل لبيان مدى مطابقتها وصلاحيتها.

كما تم ضبط "أحمد ش ص" 29 سنة المدير المسئول عن مصنع منتجات ألبان لحيازته عدد 1000 كجم من الزبدة بدون بيانات، و135 كجم مسلى بها فطريات وعفن وتغير فى الخواص الطبيعية، و"سعد س ر 26 سنة" المدير المسئول عن مصنع جيلاتى لحيازته 120 كجم من الجيلاتى به ألوان صناعية وغير صالح للاستهلاك الأدمى و7 عبوات ألوان صناعية مجهولة المصدر.

كما تم ضبط "محمد س ع 33 سنة" المدير المسئول عن ثلاجة لحيازته 256 كجم من الجبن غير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"نبيل ن ج 25 سنة" بائع لحيازته وعرضه للبيع 130 علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر.

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مصر 365

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