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ضبط 15 طن أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها بالأسواق قبل بيعها بالبحيرة

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ضبط 15 طن أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها بالأسواق قبل بيعها بالبحيرة ضبط 15 طن أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها بالأسواق قبل بيعها بالبحيرة
شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، يرافقه اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية، وقد أسفرت تلك الحملة عن ضبط صاحب مخزن أسمدة زراعية لقيامه بتجميع (350 ,15) طن أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها بالأسواق لبيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر 9538/2015 جنح قسم كفرالدوار .

وتم ضبط صاحب مصنع حلاوة طحينية الصفوة "بدون ترخيص" كائن بأرض العمدة قسم كفرالدوار لإدارته المصنع بدون ترخيص، وضبط 690 علبة حلاوة طحينية مختلفة الأنواع والأحجام تحرر المحضر 9537/2015 جنح قسم كفرالدوار .

وضبط صاحب مخزن مواد غذائية كائن ببندر كفرالدوار لقيامه بتجميع (500) لتر سولار لبيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرر المحضر 9535/2015 جنح قسم كفرالدوار .

وتم ضبط صاحب مكتبة كائنة ببندر كفرالدوار لحيازته عدد (126) صاروخ ألعاب نارية محظورة وتحرر المحضر 9540/2015 جنح قسم كفرالدوار .

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