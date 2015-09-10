إعادة فتح موانئ السخنة وسفاجا بعد تحسن الأحوال الجوية

أعلن عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم إعادة فتح ميناء السخنة بالسويس وميناء سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، واستئناف حركة الملاحة البحرية بعد تحسن الأحوال الجوية.

وصرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن ميناء الزيتيات بالسويس يستعد اليوم لاستقبال السفينة بحرين سوزن، وعلى متنها 7500 طن بوتاجاز والسفينة جاز هونر وعلى متنها 4500 طن بوتاجاز قادمتان من ميناء ينبع السعودى.

ويستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة جت ستار، وعلى متنها 12 ألفًا و500 طن زيوت نخيل قادمة من ميناء ينبع السعودى والسفينة شمس لشحن 4 آلاف طن بضائع عامة قادمة من ينبع، كما يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة ايلة وعلى متنها 337 راكبا و6 براد و4 سيارات وتريلا والسفينة سينا وعلى متنها 70 براد و10 تريلات.

على جانب آخر، شهد الميناء رحلات مكوكية للعبارتين ايلة وبرنسيسة لاستيعاب رحلات سفر الحجاج حيث غادرت العبارة ايلة، وعلى متنها 1727 راكبا منهم 1210 حجاج و33 باص حج و11 سيارة وباص جيت خلال رحلتين والعبارة برنسيسة وعلى متنها 835 راكبا منهم 385 حاجا و10 باص حج خلال رحلتين والسفينة سينا وعلى متنها 10 براد و22 تريلا، كما يشهد ميناء الغردقة اليوم مغادرة العبارة الرياض وعلى متنها 1174 راكبا متجهة إلى ضبا.

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