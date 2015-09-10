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جامعة بنها تستضيف الدورة البيطرية الثانية على مستوى جامعات مصر

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جامعة بنها تستضيف الدورة البيطرية الثانية على مستوى جامعات مصر جامعة بنها تستضيف الدورة البيطرية الثانية على مستوى جامعات مصر
تستضيف كلية الطب البيطرى بجامعة بنها الدورة البيطرية الثانية والتى تنعقد بمشاركة جميع كليات الطب البيطرى على مستوى الجامعات المصرية، لإقامة مسابقات للأنشطة الرياضية الثقافية والعلمية والتكنولوجية والجوالة والخدمة العامة والاجتماعية.

وقال حمادة مجاهد المسئول برعاية الشباب بالكلية، إن تلك الدورة تقام بالتعاون مع الاتحاد الرياضى العام برعاية كل من الدكتور على شمس الدين رئيس الجامعة والدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد صبحى السيد أبوسالم عميد كلية الطب البيطرى.

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