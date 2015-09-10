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محافظ الدقهلية يقرر نقل سوق الجملة خارج المنصورة على مساحة 20 فداناً

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محافظ الدقهلية يقرر نقل سوق الجملة خارج المنصورة على مساحة 20 فداناً محافظ الدقهلية يقرر نقل سوق الجملة خارج المنصورة على مساحة 20 فداناً
وجه حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، خلال الاجتماع مع المجلس التنفيذى وبحضور اللواء أحمد صالح الادكاوى وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ووكلاء الوزارات ومديرى العموم، بسرعة اختيار قطعة أرض بمساحة 20 فدانا خارج مدينة المنصورة، لنقل سوق الجملة إليها، ليكون سوق الجملة الجديد على أعلى مستوى، لإحداث نقلة حضارية لمدينة المنصورة.

وناقش المحافظ خلال الاجتماع الاستعدادات للعام الدراسى الجديد للانتهاء من صيانة جميع المدارس وكافة الأثاث المدرسى ووصول الكتب المدرسية، مشدداً على تنفيذ كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والتزام الحيادية التامة من قبل جميع التنفيذيين.

وطالب بتنفيذ حملة جمع جلود الأضاحى خلال عيد الأضحى وتوجيهها لصالح مرضى فيروس سى، بمشاركة الوحدات المحلية ومديريات الشباب والأوقاف والصحة والطب البيطرى، وبإشراف وكيل أول الوزارة السكرتير العام .
>كما ناقش المحافظ عددا من النقاط المهمة، ومنها مراجعة كافة الاشتراطات والإجراءات التأمينية ضد أخطار الحريق بالمنشآت الحيوية والصناعية والإنتاجية والخدمية، وتنفيذ ندوات توعية بقروض شباب الخريجين ومشروعك لدعم الشباب بجميع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء، والاهتمام بالنظافة والارتقاء بمنظومة النظافة ورفع القمامة يوميا بجميع القرى والمراكز والمدن والأحياء، والمرور الميدانى للجان الطب البيطرى والصحة والتموين على منافذ بيع اللحوم وأماكن بيع السلع الغذائية والمحلات، والوظائف القيادية الإشرافية بالكفاءة وحسن السمعة والأداء المتميز وليس بالدرجة الوظيفية، والانتهاء من صرف مرتبات جميع العاملين من حملة (الماجستير والدكتوراه - المنتدبين – المكلفين – المتعاقدين ) عن شهرى يونيو وأغسطس قبل حلول عيد الأضحى بحيث يحصل جميع العاملين على رواتبهم قبل العيد.

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