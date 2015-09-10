البابا تواضروس يزور عددًا من الكنائس بالمهجر

يغادر البابا تواضروس الثاني، البلاد ،اليوم “الخميس”، مُتوجهًا إلى عددٍ من الدول، منها:”السويد- الدنمارك- وأمريكا”، وذلك في زيارةٍ رعوية لأقباط المهجر.

وسيكون البابا تواضروس الثاني، على رأس وفدٍ من الكنيسة الأرثوذكسية من الأساقفة والكهنة، كما إلى إثيوبيا للقاء أبونا متياس الأول البطريرك الإثيوبي، للمشاركة في احتفالات الكنيسة الإثيوبية بعيد الصليب.

وكان “البابا”، قد أعلن أمس “الأربعاء”، أثناء محاضرته الإسبوعية بكنيسة مارمرقس بالمعادي، عن توقف عظته الإسبوعية حتى الأربعاء الأول من شهر نوفمبر المقبل .