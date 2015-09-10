ميسي: سأستمر مع الأرجنتين إلى الأبد رغم خيبة الأمل بعدم التتويج ببطولة

أكد ليونيل ميسي لاعب منتخب الأرجنتين أنه لا ينوي مطلقا الابتعاد عن صفوف الـ"ألباسيليستي" على الرغم من خيبة الأمل بعدم تتويجه ببطولة دولية.

وسجل نجم برشلونة الإسباني الهدف الثاني للأرجنتين في التعادل 2-2 وديا مع المكسيك الأربعاء في إطار استعدادات الفريق لبدء تصفيات كأس العالم 2018 الشهر المقبل.

وتعرض قائد التانجو لانتقادات كثيرة لفشله في الفوز ببطولة كبيرة مع منتخب بلاده رغم الكؤوس العديدة التي حققها مع البلوجرانا.

وقال صاحب الـ28 عاما لقناة (TyCSports) الأرجنتينية:"طالما أن المدرب يريدني في الفريق، سأظل هنا للأبد، خاصة بعد خيبة الأمل التي تعرضنا لها، وعدم فوزي ببطولة مع الفريق الوطني حتى الآن".

وأضاف "لدينا أهدافا وفرصا أخرى قادمة، لذا لابد من أن نستمر في القتال".

وأردف "الفريق تعرض لانتقادات كثيرة رغم تأهلنا لنهائيين خلال سنة واحدة، وهو أمر ليس سهلا".

وأتم "كل شيء سيء حدث لنا كان سببه قناعتنا بأن نهائي كوبا أمريكا الأخير كان من المفترض أن نفوز به، بسبب ما قدمناه في تلك البطولة، بسبب هذه المجموعة من اللاعبين التي تمتلك ثقة كبيرة. الأمر كان صعبا على الجميع".