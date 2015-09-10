بعد تصريحات راموس عن بيكيه.. صحيفة كاتالونية: انظروا من يلقي المحاضرات بشأن السلوك

هاجمت صحيفة سبورت الكاتالونية مدافع ريال مدريد، سيرجيو راموس، بعد تصريحاته بشأن العلاقة المتوترة بين جيرار بيكيه لاعب برشلونة وبين الجمهور الإسباني.

وتعرض الأخير لصافرات الاستهجان من قبل الجماهير خلال مباراة "لا روخا" ضد سلوفاكيا (2-0) في تصفيات يورو 2016.

وأشارت التقارير الإسبانية إلى أن تلك الصافرات سببها غضب الجمهور من سخرية بيكيه السابقة من نادي ريال مدريد.

وصرح راموس من جانبه بأن على المرء أن يتحمل "خطأه" مشيرا إلى السبب الذي أدى إلى غضب الجمهور من بيكيه.

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وقام الصحفي لويس ماسكارو بشن هجوما حادا على مدافع الفريق الملكي مذكرا إياه بما فعله أثناء احتفالات ريال مدريد باللقب العاشر في دوري أبطال أوروبا.

وسخر ماسكارو عبر صحيفة (سبورت) من راموس كاتبا "سيبدو أفضل إذا أغلق فمه، انظروا من يلقي المحاضرات في السلوك، الأمر أشبه بالمزحة، مزحة سيئة".

وأكد الصحفي أن راموس ليس "النموذج الأفضل" في أي شيء، سواء داخل الملعب أو خارجه، حتى وإن كان "مدافعا ممتازا".

وكتب الصحفي ما قاله راموس على جمهور أتليتكو مدريد أثناء الاحتفالات بالـ"عاشرة" والتي جاء فيها "اللاعبون، اللاعبون، لقد فزنا بالنهائي، لذا اسمعوا أيها الهنود، نحن من نحكم العاصمة الآن".

وأشار الصحفي إلى أن راموس كان يقصد جمهور أتليتكو بكلمة "الهنود".