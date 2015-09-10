فيليب لام يكشف النقاب عن موعد اعتزاله الكرة

كشف فيليب لام قائد نادي بايرن ميونيخ الألماني عن موعد اعتزاله كرة القدم.

وكان صاحب الـ31 عاما قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي مباشرة بعد فوزه بكأس العالم الأخيرة مع منتخب ألمانيا.

وقال لام لصحيفة (بيلد سبورت) الألمانية:"مرة أخرى، الأمر واضح بالنسبة لي أنني سأتقاعد في 2018".

وأضاف "من الجيد لي أن أكون مستعدا لإنهاء مشواري في توقيت معين".

وحقق اللاعب الملقب بـ"القزم الساحر" 19 لقبا مع النادي البافاري الذي يلعب له منذ عام 1995.

وكان لام قد غادر بايرن ميونيخ لمدة موسمين على سبيل الإعارة لنادي شتوتجارت الألماني (2003-2005).

وخاض المدافع المولود في مدينة ميونيخ 113 مباراة دولية عبر تاريخه مع المانشافت سجل خلالها 5 أهداف.