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قائد القوات البحرية يكرم «المقاولون العرب» لإنجازها العديد من المشروعات

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قائد القوات البحرية يكرم «المقاولون العرب» لإنجازها العديد من المشروعات قائد القوات البحرية يكرم «المقاولون العرب» لإنجازها العديد من المشروعات

10 سبتمبر 2015 | 11:37 صباحاً

كرم اللواء بحري أركان حرب أسامة منير قائد القوات البحرية المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب وأهداه درع القوات البحرية تقديراً للدور القومي الذي تقوم به الشركة في تنفيذ ميناء العريش البحري والتعاون البناء بين المقاولون العرب والقوات البحرية في إنجاز العديد من المشروعات منها ميناء إدكو البحري ورصيف ميناء العين السخنة
> هذا وقد أوضح المهندس محسن صلاح أن المقاولون العرب تقوم حالياً بإنشاء المرحلة الأولى من ميناء العريش والتي تضم رصيف بحري وحاجز بقيمة إجمالية 212 مليون جنيه ومن المقرر الإنتهاء من أعمالها في أغسطس 2016 أوضح صلاح أنه جاري التفاوض على المرحلة الثانية بقيمة تقديرية 120 مليون جنيه.
> حضر اللقاء اللواء أركان حرب أحمد خالد رئيس أركان القوات البحرية وعدد من قادة القوات البحرية ومن جانب المقاولون العرب المهندسين على الجارجي رئيس قطاع الأسكندرية وحسام الريفي مدير فرع الأسكندرية.

2015-09-10

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