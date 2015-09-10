الأقصر تُنهي استعداداتها للعام الدراسي الجديد

أنهت محافظة الأقصر، استعدادتها للعام الدراسي الجديد، حيث وجه محمد بدر، مُحافظ الأقصر ، بإتخاذ حزمة من الإجراءات التي شملت جميع قطاعات المحافظة، لوضع كافة الترتيبات للعام الدراسي الجديد، والتنسيق بين مديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم، وكذلك مديرية الأمن، وذلك لمنع تواجد الباعة الجائلين، والمقاهى أمام المدارس، وتنظيم حركة المرور.

وأشار “بدر”، إلى انتهاء عمليات تطوير وصيانة المدارس، وتوزيع موظفو أمن المدارس والعمالة اللازمة على كل مدرسة، لافتًا إلى أنه سيتم تنظيم زيارات وجولات دورية على المدارس، لمتابعة مدى انضباط العملية التعليمية، وذلك استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد.

وأضاف اللواء عادل مهران، السكرتير العام لمحافظة الأقصر، وجود لجنة من الإدارات التعليمية ومهندسي هيئة الأبنية التعليمية، لمعاينة كل المدارس، والتأكد من اكتمال الأثاث المدرسي بها، ونظافتها من الداخل والخارج، ومتابعة أعمال الصيانة للمباني، واصلاح الأثاث المتهالك، وإعادة استخدامه في المدارس، والإهتمام بنظافة المدرسة والبيئة المحيطة بها، وإصلاح دورات المياه التالفة .

وشدد على ضرورة توافر الإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وهي وجود زائرة صحية ومنسق اجتماعي بجميع الإدارات التعليمية الـ7 بالمحافظة، فضلًا عن مراعاة عدم زيادة كثافة الفصول، ووجود عامل بكل دورة مياه وتوافر المواد المطهرة إلي جانب حارس أمن.

وقال عبد الجواد عبد العال، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إن المديرية قد استعدت للعام الدراسي الجديد لاستقبال 244 طالب وطالبة مُوزعين على 870 مدرسة لجميع المراحل التعليمية، وكذلك افتتاح مجمع رياض أطفال بالمريس، والاستعداد بعدد من المدرسين الجدد .

وحضر الاجتماع رجال الشرطة والتربية والتعليم، وهيئة الأبنية التعليمة وقيادات المحافظة.