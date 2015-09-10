إحتفالا بموسم الحج .فرقة الإنشاد الدينى تغنى بمعهد الموسيقى.الأحد المقبل

احتفالا بموسم الحج تقدم فرقة الانشاد الدينى حفلاً بقيادة المايسترو علاء عبد السلام، وذلك فى الثامنة مساء الاحد 13 سبتمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية .

وتقدم الفرقة نخبة من اشهر الاعمال التى كتبها كبار الملحنين لهذه المناسبة ،ومنها سكتك سلامة لـ م رسى الحريرى ، يحن الى ارض الحجاز لـ الشيخ اسماعيل سكر ، يا ساكن ارضك الطاهرة لـ محمد الكحلاوى ، بالمصطفى لـ سيد اسماعيل ، وديلى سلامى من التراث الخليجى ، سلم على النبى لـ عبد المنعم الحريرى ، اسماء الله الحسنى لـ سيد مكاوى ،الى جانب أغانى بحبك كل مادا – ليالى الحبيب – يا رايحين عند النبى الحب فى الله لـ احمد عبد الله ، على سيدى النبى لـ حسام صقر ، نفسى ومنى عينى لـ طارق فؤاد .. اداء فارس عبد العال ، احمد الوزيرى ، احمد بكر ، محمد عبد الحميد ، حاتم زايد ، ايهاب ندا ، ابراهيم فاروق ، حسام صقر ، سمير ربيع ، محمد الملطاوى ، سيد عبد الحليم ، طه حسنى ، تامر نجاح ، اشرف زيدان ، مصطفى النجدى واحمد عبد الله .

الجدير بالذكر ان فرقة الإنشاد الديني أسسها الموسيقار الراحل عبد الحليم نويره عام 1972 ،وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973، وكان الهدف من إنشائها هو الحفاظ على التراث الغنائي الديني من الاندثار وتولى قيادة الفرقة بعد رحيل المايسترو عبد الحليم نويره كل من عبد المنعم حريري ويسرى قطر والمايسترو صلاح غباشى وأخيرا المايسترو عمر فرحات ، قدمت الفرقة عروضها في جميع محافظات مصر تقريبا ولاقت نجاحا كبيرا وشاركت في أكثر من مهرجان دولي متخصص منها مهرجان موسيقى الأديان لدول حوض البحر المتوسط بمرسيليا (فرنسا) ومهرجان الغناء والمديح بالمملكة المغربية بمدينة الرباط ومهرجان الموسيقى والإنشاد ببولندا وحققت نجاحا باهرا كما لاقت استحسان الجمهور والنقاد .