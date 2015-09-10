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كافو: البرازيل تعاني من قلة الرموز في الرياضة

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كافو: البرازيل تعاني من قلة الرموز في الرياضة كافو: البرازيل تعاني من قلة الرموز في الرياضة

أعلن مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري عن ضم مهاجم منتخب بنما إدوين أجييار (30 عاما) بعدما رشحه المدير الفني للفريق ستويتشو ميلادينوف.

وأكد جاسر منير المتحدث الرسمي للنادي أن اللاعب سيحضر الأحد المقبل من أجل التوقيع رسميا بعد الاتفاق بين الطرفين على ارتداء إدوين لشعار زعيم الثغر لسنتين.

وأشار إلى أنه سيتم قيد اللاعب بدلا من الإثيوبي أوميد أوكرى الذي تم الاستغناء عنه لفريق إنبي.

وسيكون إدوين هو المحترف الثالث بالفريق بعد ضم الجابوني باتريك نجوما ولاعب وسط منتخب كاب فيردي الذي سبق له بنادي سسكا صوفيا البلغاري، لويس سوايرس الملقب بـ"بلاتيني" (29 عاما).

وأنهى بذلك الجهاز الفني لسيد البلد تعاقداته الصيفية بقيد ٢٤ لاعبا إضافة إلى خمسة أخرين تحت السن.

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