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أمن الإسكندرية يحبط مشاجرة حاول 3 شباب المشاركة فيها بأسلحة بيضاء

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أمن الإسكندرية يحبط مشاجرة حاول 3 شباب المشاركة فيها بأسلحة بيضاء أمن الإسكندرية يحبط مشاجرة حاول 3 شباب المشاركة فيها بأسلحة بيضاء
أحبط ضباط أمن الإسكندرية مشاجرة غرب الإسكندرية، حاول 3 شباب المشاركة فيها بأسلحة بيضاء، وتم إلقاء القبض عليهم أثناء طريقهم إلى مكان المشاجرة.

تمكن النقيب عبد الرحمن قداح الضابط بإدارة البحث الجنائى المعين خدمة تأمين طريق المحور دائرة قسم شرطة أول العامرية، من ضبط كل من يوسف ا ش ح 16سنة طالب، ويوسف م س س 16 سنة عامل، ومحمد م م ع 17 سنة سائق أثناء استقلالهم السيارة رقم 4197 "ميكروباص" قيادة الثالث بحوزتهم 4 أسلحة بيضاء "سيف كبير الحجم".

بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأسلحة البيضاء المضبوطة بقصد استخدامها فى أعمال التشاجر، وتحرر المحضر جنح القسم وجارى العرض على النيابة.

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مصر 365

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