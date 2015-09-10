أمن الإسكندرية يحبط مشاجرة حاول 3 شباب المشاركة فيها بأسلحة بيضاء

أحبط ضباط أمن الإسكندرية مشاجرة غرب الإسكندرية، حاول 3 شباب المشاركة فيها بأسلحة بيضاء، وتم إلقاء القبض عليهم أثناء طريقهم إلى مكان المشاجرة.إعلان - Ads إعلان - Ads
تمكن النقيب عبد الرحمن قداح الضابط بإدارة البحث الجنائى المعين خدمة تأمين طريق المحور دائرة قسم شرطة أول العامرية، من ضبط كل من يوسف ا ش ح 16سنة طالب، ويوسف م س س 16 سنة عامل، ومحمد م م ع 17 سنة سائق أثناء استقلالهم السيارة رقم 4197 مصر "ميكروباص" قيادة الثالث بحوزتهم 4 أسلحة بيضاء "سيف كبير الحجم".
بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأسلحة البيضاء المضبوطة بقصد استخدامها فى أعمال التشاجر، وتحرر المحضر جنح القسم وجارى العرض على النيابة.