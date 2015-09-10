ضبط خراط يتخذ من مسكنه ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها بالمطرية

ألقى رجال المباحث بقسم شرطة المطرية، القبض على خراط يتخذ من مسكنه ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بقصد الاتجار بها، وبحوزته أسلحة نارية وأدوات التصنيع ومواسير حديدية، وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة المطرية تفيد بقيام "مصطفى.إ.ر" 32 سنة خراط ومقيم 47 شارع محمود بخيت من شارع البترول دائرة القسم، بتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها داخل ورشة خراطة "ملكه" كائنة بذات العنوان، وعلى الفور انتقل ضابط مباحث القسم والقوة المرافقة وتمكن من ضبطه وبحوزته المضبوطات "هلتى، صاروخ، ماكينة لحام، بنسة، 7مواسير حديدية، فرد خرطوش، 3 أسلحة نارية، سلاح أبيض"، بمواجهته اعترف بتصنيع الأسلحة النارية بقصد الاتجار.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.