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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بالإسكندرية

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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بالإسكندرية ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بالإسكندرية
نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن.

وردت معلومات لضباط مجموعة مكافحة سرقات المساكن برئاسة العميد ياسر سرى تفيد بقيام كل من "عبد المقصود م س 60 سنة" عاطل مقيم دائرة شرطة أول الرمل السابق اتهامه فى عدد 30 قضية "مخدرات - سلاح – مشاجرة – أموال عامة – سرقة بالإكراه سرقة مسكن – سرقة متنوعة – خطف – آداب عامة – سرقة وسائل نقل" آخرها القضية جنح باب شرقى نشل"، و"حازم س ا ك" 29 سنة عاطل مقيم دائرة قسم أول المنتزه، والسابق اتهامه فى القضية قسم سيدى جابر "مشاجرة"، قد كونا فيما بينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات المساكن بأسلوب كسر الباب.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، واعترفا بارتكاب عدد "6 " سرقات بيانها هو القضية جنح ثان المنتزه عن بلاغ "أنس ق ا ا 39 سنة" مدرس باكتشافه سرقة جهاز كمبيوتر – حقيبة سفر من داخل مسكنه - بدائرة القسم، والقضية جنح قسم أول المنتزه عن بلاغ "منير غ س 63 سنة" بالمعاش باكتشافه سرقة خلاط – كابة براون – مكنسة كهربائية" من داخل مسكنه بدائرة القسم، والقضية جنح قسم سيدى جابر عن بلاغ "حسين ع ع 71 سنة" بالمعاش باكتشافه سرقة " تليفزيون – بلاى ستيشن" من داخل مسكنه بدائرة القسم.

وكذا القضية جنح قسم ثان المنتزه عن بلاغ "إمام ح ا 47 سنة" حاصل على معهد فنى، باكتشافه سرقة أنبوبة بوتاجاز – 2 بطانية من داخل مسكنه بدائرة القسم.

والقضية جنح ثان المنتزه عن بلاغ "ممدوح س ا م" 46 سنة موظف باكتشافه سرقة أنبوبة بوتاجاز من داخل مسكنه بدائرة القسم، والقضية جنح قسم أول المنتزه عن بلاغ "سعيد ف م ح 31 سنة" حاصل على ليسانس آداب باكتشافه سرقة عدد 2 مرتبة من داخل مسكنه بدائرة القسم.

بإرشادهما تم ضبط المسروقات، وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها، وجار تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة.

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مصر 365

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