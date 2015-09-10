ضحية "تشويه مياه النار": أشكر الداخلية لإعادة حقى والقبض على المتهم

استجابت وزارة الداخلية لرغبة سيدة ألقى شاب على وجهها مياه النار بعدما رفضت الزواج منه، فى مقابلته داخل قسم شرطة بدر، حيث قالت الضحية للمتهم فى اللقاء الذى جمعهما: "ربنا ينتقم منك زى ما دمرت حياتى.. كنت متخيله إنك هتفلت من العقاب.. الحمد لله إن فيها شرطة مخلصة وقانون عادل لضبط المتهمين أمثالك".

وقالت الضحية، لـ"اليوم السابع"، إن الشرطة استجابت لمناشدتها بملاحقة المتهم الهارب بعد صدور حكم غيابى ضده بالسجن 15 سنة، وتمت ملاحقته والقبض عليه، وأن وزارة الداخلية تواصلت معها باستمرار مع خلال قسمى العلاقات والإعلام وحقوق الإنسان ولبوا كافة مطالبها، وأشادت بحسن معاملة ضباط الشرطة بقسم شرطة بدر ومديرية أمن القاهرة لها.

وكان شاب ألقى مياه نار على وجه سيدة تدعى "هبة.ح" بعدما رفضت الزواج منه، بمنطقة السلام فى القاهرة، مما أدى إلى تشوه وجهها بالكامل، وحررت محضر ضده وتم إحالته لمحاكمة عاجلة وصدر حكم بسجنه 15 سنة غيابى، وناشدت الضحية وزارة الداخلية بضبط المتهم حتى تنطفئ النيران المتوهجة فى قلبها، واستجابت الوزارة لها وألقت القبض على المتهم، واصطحبت الضحية إلى القسم للقاء الجانى بناءً على رغبتها.