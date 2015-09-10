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ضبط عاطل وبحوزته 220 قرصا مخدرا بالمنوفية

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ضبط عاطل وبحوزته 220 قرصا مخدرا بالمنوفية ضبط عاطل وبحوزته 220 قرصا مخدرا بالمنوفية
تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة الباجور، من ضبط عاطل وبحوزته 220 قرصا مخدرا قبل ترويجها على المتعاطين، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من المقدم سامح العنتبلى رئيس مباحث الباجور يفيد من تمكن النقيب عمر الحداد معاون المباحث من إلقاء القبض على المدعو ” خالد.ز.إ ” 35 سنة عاطل ومقيم سمان و بحوزته عدد 220 قرصا مخدرا بقصد الاتجار، و 2 هاتف محمول و سيارة فيات فضى اللون، بالإضافة إلى مبلغ مالى و قدره 10025 جنيها حصيلة الاتجار، وتم تحرير محضر رقم 14316 جنح المركز لسنة 2015، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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