أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

أمن السويس يضبط 4 عناصر إخوانية خطرة هاربين من قضايا عنف

Google+ Print
أمن السويس يضبط 4 عناصر إخوانية خطرة هاربين من قضايا عنف أمن السويس يضبط 4 عناصر إخوانية خطرة هاربين من قضايا عنف
أعلنت مديرية أمن السويس، من ضبط "4" عناصر نشطة تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، صادر لهم قرارات ضبط وإحضار ومتهمين فى قضايا جنائية خاصة بالتحريض على العنف.

تمكنت الحملة التى جاءت بناء على تعليمات اللواء جمال عبد البارى مساعد وزير الداخلية لأمن السويس بمشاركة العميد محمد والى مدير المباحث الجنائية وضباط المباحث، حيث تم ضبط "عاطف . ج . ز" 46 سنة محامى والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 188/2015 إدارى الجناين لاشتراكه مع آخرين بتفجير عبوتين بدائيتى الصنع بشريط السكة الحديد بمنطقة قرية عامر.

كما تم ضبط "أشرف . ت " مهندس زراعى ، "الضوى . ف " مزارع ، "على . ح " مزارع متهمين بالقضية رقم 456/2015 إدارى فيصل لاشتراكه مع آخرين بوضع قنبلة ماسورية حديدية متصل بها دائرة كهربائية وعدد " 2 " بطارية 9 فولت داخل إحدى غرف التحكم أسفل ماسورة تجميع خطوط أنابيب البترول بالكيلو 54 بطريق القاهرة السويس الصحراوى " تمهيداً لتفجيرها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365