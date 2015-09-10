أمن السويس يضبط 4 عناصر إخوانية خطرة هاربين من قضايا عنف

أعلنت مديرية أمن السويس، من ضبط "4" عناصر نشطة تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، صادر لهم قرارات ضبط وإحضار ومتهمين فى قضايا جنائية خاصة بالتحريض على العنف.

تمكنت الحملة التى جاءت بناء على تعليمات اللواء جمال عبد البارى مساعد وزير الداخلية لأمن السويس بمشاركة العميد محمد والى مدير المباحث الجنائية وضباط المباحث، حيث تم ضبط "عاطف . ج . ز" 46 سنة محامى والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 188/2015 إدارى الجناين لاشتراكه مع آخرين بتفجير عبوتين بدائيتى الصنع بشريط السكة الحديد بمنطقة قرية عامر.

كما تم ضبط "أشرف . ت " مهندس زراعى ، "الضوى . ف " مزارع ، "على . ح " مزارع متهمين بالقضية رقم 456/2015 إدارى فيصل لاشتراكه مع آخرين بوضع قنبلة ماسورية حديدية متصل بها دائرة كهربائية وعدد " 2 " بطارية 9 فولت داخل إحدى غرف التحكم أسفل ماسورة تجميع خطوط أنابيب البترول بالكيلو 54 بطريق القاهرة السويس الصحراوى " تمهيداً لتفجيرها.