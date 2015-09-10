أمن القاهرة يكشف غموض سرقة محتويات شقة ربة منزل كاميرونية بالبساتين

تمكن رجال مباحث البساتين من ضبط كاميرونى الجنسية لقيامه بسرقة منقولات من داخل شقة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من ديانجوى فوجا أبو العايد "كاميرونية الجنسية" ربة منزل ومقيمة بشارع فلسطين المعادى الجديدة – دائرة القسم، باكتشافها كسر باب الشقة محل سكنها وسرقة جهاز كمبيوتر "لاب توب" و 2 جهاز تابلت ،هاتف محمول ، 3ساعات يد رجالى، مبلغ مالى 850 جنيها، ألف دولار أمريكى، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ايبوما جايد "كاميروني الجنسية" عاطل ، بإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه وبمناقشته اعترف بارتكاب الواقعة "بأسلوب كسر باب" تم بارشادة ضبط جهاز كمبيوتر "لاب توب"، 3 ساعات يد رجالى، ألف دولار أمريكى، مبلغ 850 جنيها بمسكنه.

وأضاف قيامه بالتصرف بالبيع لباقى المسروقات لدى عميله سيئ النية محمد عبد الصمد، صاحب محل هواتف محمولة ومقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول وجهاز التابلت ، وأقر بعلمه بأن المضبوطات من متحصلات حادث سرقة.

باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق .

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