أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير مع لاعبي كرة السلة للكراسي المتحركة لذوي القدرات الخاصة عن الإرادة فى حياتهم -
8 الصبح - تقرير عن مبادرة للإحتفال بيوم المرأة المعيلة من محاربات السرطان -
8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعرف على اسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة ونصيحة اليوم عن الأغذية المقوية للمناعة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم صواريخ توماهوك في إستهداف قاعدة جوية بسوريا -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

أمن القاهرة يكشف غموض سرقة محتويات شقة ربة منزل كاميرونية بالبساتين

Google+ Print
أمن القاهرة يكشف غموض سرقة محتويات شقة ربة منزل كاميرونية بالبساتين أمن القاهرة يكشف غموض سرقة محتويات شقة ربة منزل كاميرونية بالبساتين
تمكن رجال مباحث البساتين من ضبط كاميرونى الجنسية لقيامه بسرقة منقولات من داخل شقة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من ديانجوى فوجا أبو العايد "كاميرونية الجنسية" ربة منزل ومقيمة بشارع فلسطين المعادى الجديدة – دائرة القسم، باكتشافها كسر باب الشقة محل سكنها وسرقة جهاز كمبيوتر "لاب توب" و 2 جهاز تابلت ،هاتف محمول ، 3ساعات يد رجالى، مبلغ مالى 850 جنيها، ألف دولار أمريكى، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ايبوما جايد "كاميروني الجنسية" عاطل ، بإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه وبمناقشته اعترف بارتكاب الواقعة "بأسلوب كسر باب" تم بارشادة ضبط جهاز كمبيوتر "لاب توب"، 3 ساعات يد رجالى، ألف دولار أمريكى، مبلغ 850 جنيها بمسكنه.

وأضاف قيامه بالتصرف بالبيع لباقى المسروقات لدى عميله سيئ النية محمد عبد الصمد، صاحب محل هواتف محمولة ومقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول وجهاز التابلت ، وأقر بعلمه بأن المضبوطات من متحصلات حادث سرقة.

باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365