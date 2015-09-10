المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد يوافق على إلغاء رسوم التظلمات لمشروع الإسكان

أعلن اللواء مجدي نصر الدين، مُحافظ بورسعيد، أن المجلس التنفيذي للمُحافظة قد وافق على إلغاء رسوم التظلمات لمشروعات الإسكان، وذلك تيسيرًا على المواطنين.

وأكد “نصر الدين”، أن المُحافظة تعمل بحيادية تامة، وشفافية في هذا الملف، وذلك لاعتباره يمثل واحدة من المشاكل الرئيسية، مُشيرًا إلى أنه يهدف إلى تطبيق القانون على الجميع، ولن يحصل على وحدة سكنية إلا من يستحقها فقط، ومن تنطبق عليه شروط وقواعد الإسكان.

وأضاف أن المُحافظة قد إتخذت العديد من الخطوات الإيجابية لحل مشكلة الإسكان، باعتبارها واحدة من المشكلات الرئيسية داخل المحافظة، مشيرًا إلى أن المُحافظة قد التزمت بالوعد الذي قطعته على نفسها بإنهاء كافة بحوث مشروع الإسكان الاجتماعي في 30 يونيو الماضي، وذلك حفاظًا على المصداقية بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، بالإضافة إلى الالتزام بموعد إعلان النتائج التي بدأ الإعلان عنها تدريجيًا منذ يوم 30 أغسطس الماضي.

وأضاف المُحافظ قائلًا أن ما يهمنا في المقام الأول، هو مصلحة المواطن، وحصول كل مواطن على حقه طبقًا للقانون،مؤكدًا على بدء أعمال بحوث الإسكان التعاوني، مُشيرًا بأنه قد حصل على وعد من إدارة التسكين بإنهاء بحوث الإسكان التعاوني في 31 ديسمبر المقبل.

كما طالب المُحافظ، مدير الأمن بتوفير عنصر التأمين لإدارة التسكين و للباحثين لمساعدتهم على إنجاز المهام المكلفين بها في أسرع وقتٍ، وذلك عن طريق توفير قوة ثابتة حول مبنى إدارة التسكين، لمنع تعطيل الموظفين أثناء تأدية عملهم، وتطبيق القانون على من يؤثر على سير العمل، مضيفًا أنه يقدر مشاعر المواطنين تمامًا ولكن القانون والعدل سوف يُطبق على الجميع بلا استثناء.

وأضاف المُحافظ، بأنه قد تم فتح باب التظلمات استجابةً لمطالب المواطنين، ومساعدة من لا تنطبق عليهم الشروط في استيفاء أوراقهم ومستنداتهم كاملة، فأي مواطن تم استبعاده ومعه أوراق تساعد على تعديل وضعه، فعليه أن يتقدم بها إلى إدارة التسكين، وفي سياق أخر، وافق المجلس التنفيذي من حيث المبدأ على الطلب التي تقدمت به شركة اوراسكوم والمقاولون العرب، لاستخدام بعض قرى التوطين رقم “1.2.3″، بسهل الطينة أثناء العمل بمشروعات شرق بورسعيد، وذلك بعد بحث الإجراءات القانونية للتنفيذ.

كما أشاد مُحافظ بورسعيد، بالجهود الكبيرة التي يقوم بها رجال أمن بورسعيد بقيادة مدير الأمن لفرض الانضباط الأمني في الشارع عن طريق الحملات المكثفة والمتتالية، لإزالة الإشغالات والمخالفات من كافة الأحياء.