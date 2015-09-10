مصرع وإصابة 5 أفراد بانهيار عقار سكني بأسيوط‎

تمكنت قوات الحماية المدنية بأسيوط، فجر اليوم “الخميس”، من استخراج 5 أشخاص من ضحايا انهيار عقار سكني، والمُكون من 6 طوابق، والكائن بشارع عبد المنعم رياض أمام مسجد الشيخ منصور بمركز أبو تيج- جنوب مُحافظة أسيوط.

وتسبب الحادث في حالة من الفزع والهلع بين سكان المنطقة، حيث تم انتشال 4 وفيات، وهم:” حمدية مهران حسين”، “الزوجة”، 43 سنة، و نجليها:”هشام عادل فرغلي”، 16 سنة، و “محمد عادل فرغلي”، 6 سنوات، ونجلتها “رانيا” 6 سنوات.

وتم استخراج حالة إصابة ما زال على قيد الحياة، وهو “مالك العقار”، المدعو “عادل فرغلي محمد حسين”، والذي تم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي، لتلقي العلاج اللازم .