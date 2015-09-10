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أحمد عز يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب بالمنوفية

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أحمد عز يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب بالمنوفية أحمد عز يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب بالمنوفية

حضر منذ قليل إلى محكمة شبين الكوم الكلية الابتدائية، محمد حمودة محامى رجل الأعمال أحمد عز، وذلك لتقديم أوراق ترشح رجل الأعمال فى الانتخابات البرلمانية أمام اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار صبرى البنا رئيس اللجنة والمستشار وائل عمران نائب رئيس اللجنة. وكانت قضت الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء الماضى، برفض الطعن المقام من المستشار يحيى عبد المجيد، المحامى، وكيلاً عن رجل الأعمال أحمد عز، الذى يطالب من خلاله بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية باستبعاده من الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى باستبعاد الطاعن من الترشح للبرلمان.

 

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