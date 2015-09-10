محمد بن راشد يقدم واجب العزاء إلى أسرة الشهيد سعيد الصريدي

أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " واجب العزاء في الشهيد سعيد سالم مسعود الصريدي الذي استشهد مع عدد من رفاقه في قواتنا المسلحة الباسلة أثناء قيامه بواجبه الوطني والدفاع عن الحق والشرعية في اليمن الشقيق.

فقد زار سموه صباح اليوم - يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي - مجلس عزاء الشهيد في منطقة وادي السدر في الفجيرة حيث قدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى أسرة وذوي الشهيد البطل .. راجيا الله جل شأنه أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته .

وأكد سموه لأسرة الشهيد أن شهداء الوطن سيخلدون في ذاكرة قيادة و شعب دولة الإمارات بفئاته كلها وقال سموه " كلنا عيال زايد وكلنا فداء للوطن " .. رحم الله شهداءنا رحمة واسعة " وإنا لله وإنا إليه راجعون ".

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