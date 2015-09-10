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"العليا للانتخابات": لا نية لمد فترة تلقى طلبات الترشح.. والسبت غلق الباب

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"العليا للانتخابات": لا نية لمد فترة تلقى طلبات الترشح.. والسبت غلق الباب "العليا للانتخابات": لا نية لمد فترة تلقى طلبات الترشح.. والسبت غلق الباب
أكد المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، أنه لا نية لمد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب عن الفترة المقررة، وفقا للجدول الزمنى والمواعيد المعلنة، ليتم غلق الباب يوم السبت المقبل الموافق 12 من شهر سبتمبر الجارى، فى الساعة الثانية ظهرا، مؤكداً أنه لا يوجد أى اتجاه لتعديل الجدول الزمنى مرة أخرى.

وقال "مروان" خلال لقائه مع الصحفيين صباح اليوم الخميس، إن لجان تلقى طلبات الترشح بالمحاكم الابتدائية ستواصل عملها غدا الجمعة، من التاسعة صباحا وحتى الحادية عشرة والنصف، وسيتم وقف تلقى الطلبات لمدة ساعة ونصف، ويتم استئنافها فى الساعة الواحدة عقب صلاة الجمعة وحتى الخامسة مساء.
>وأضاف أن سيتم إعلان كشوف المترشحين للفردى والقوائم، المقبولين والمستبعدين، وتقديم الطعون فى الفترة من 16 حتى 18 سبتمبر الجارى.

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مصر 365