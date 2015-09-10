كثافات مرورية بالأوتوستراد أمام القادم من المعادى وحلوان

أصيب محور الأوتوستراد بحالة من الشلل المرورى، نتيجة لكسر ماسورة مياه كبيرة الحجم أعلى الطريق بالقرب من الطريق الدائرى، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية عالية أمام القادم من المعادى وحلوان، وفى طريقه إلى صلاح سالم والسيدة عائشة.

وانتقلت قوة أمنية من رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة إلى المكان لسحب الكثافات المرورية الناجمة عن الواقعة، كما تم إخطار المحافظة لتدفع بسيارات شفط مياه بعد ارتفاع منسوب المياه بالطريق.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة تلقى بلاغا من غرفة النجدة بتوقف حركة المرور أعلى الأوتوستراد وذلك بعد كسر ماسورة مياه، وانتقل رجال المرور إلى المكان للعمل على إعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، فيما يفضل اتجاه كافة السيارات إلى كورنيش النيل لحين الانتهاء من عمليات إصلاح كسر الماسورة.