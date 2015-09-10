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"العليا للانتخابات": تحديد رسوم الكشف الطبى وتخفيضها اختصاص وزارة الصحة

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"العليا للانتخابات": تحديد رسوم الكشف الطبى وتخفيضها اختصاص وزارة الصحة "العليا للانتخابات": تحديد رسوم الكشف الطبى وتخفيضها اختصاص وزارة الصحة
قال المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة ليس من اختصاصها الطعن على أى حكم قضائى، وذلك بمناسبة صدور حكمى القضاء الإدارى المتعلقين ببطلان قرار سريان الكشوف الطبية القديمة، وبطلان استدراك تقسيم دائرتى قنا وقوص، والدائرة السابعة بمحافظة القاهرة.

وأوضح "مروان" خلال لقائه مع الصحفيين صباح اليوم الخميس، أن الطعن على الحكم يدخل فى اختصاص هيئة قضايا الدولة، كما أن اللجنة لا تملك أن تملى على الهيئة أو تلزمها بالطعن على الحكم، مشيرا إلى أن اللجنة قامت بتحويل بعض الطلبات التى وردت إليها من بعض الجهات التى تستحث اللجنة على الطعن على حكم "الكشف الطبى"، مثل طلب قائمة "صحوة " إلى هيئة قضايا الدولة.

كما أكد "مروان" أن اللجنة العليا للانتخابات لا شأن لها بتخصيص رسوم الكشف الطبى أو تخفيضها، وأن ذلك من اختصاص وزارة الصحة، وأن اللجنة مهمتها فى المقام الأول احترام القانون وتنفيذه، لافتا إلى أن المصريين بالخارج يحق لهم إجراء الكشف الطبى فى مستشفى معتمدة لدى السفارة المصرية فى الدولة المقيم بها، كما إنه يحق له إجراء الكشف الطبى داخل مصر شريطة أن يقدم طالب الترشح أوراقه بنفسه فى مصر أو من خلال وكيلا عنه.

وأوضح أنه بالنسبة لتخصيص الرموز الانتخابية فإن منح الرموز للمتقدمين للترشح يتم وفقا للقواعد والضوابط التى وضعتها اللجنة العليا، مشيرا إلى أن المستقلين يحصلون على رموزهم من خلال لجنة انتخابات المحافظة، أما مرشحى الأحزاب والقوائم فيتم منحها من خلال اللجنة العليا.

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مصر 365

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