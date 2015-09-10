التحقيق مع ضابطين قطريين تحرشا بـ"مضيفة" بمطار القاهرة

تباشر نيابة النزهة برئاسة المستشار أحمد وجيه خلال ساعات التحقيق مع ضابطين قطريين حاولا التحرش بمضيفة مصرية فوق السحاب.

وكانت قد ألقت سلطات مطار القاهرة مساء الأربعاء، القبض على ضابطين قطريين، حاولا التحرش بمضيفة مصرية فوق السحاب.

صرحت مصادر أمنية بالمطار، أنه بعد وصول رحلة الخطوط القطرية رقم 1301 والقادمة من الدوحة تلقى رجال الأمن بلاغًا من مضيفة بالخطوط القطرية ضد كل من عيسى سيف محمد و منصور راشد، ضابطى شرطة قطريين بالتحرش بها، وعندما نهرتهما قاما بسبها وتهديدها فاشتكت لقائد الطائرة، وعندما تبين سوء موقفهما اتصلا بسفير قطر لدى مصر، حيث أرسل مندوبين للمطار وحاول احتواء الأمر بالتصالح، إلا أن المضيفة أصرت على تحرير محضر لهما وهو ما تم.

وأمر مدير أمن مطار القاهرة بتحرير محضر للقطريين والقبض عليهما وإحالتهما للنيابة.

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