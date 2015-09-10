وزير التعليم من باريس: مصر حققت تقدما كبيرا فى محو الأمية

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعى، أن مصر حققت تقدما كبيرا فى محو الأمية وتعليم الكبار فى إطار خطة استراتيجية مستمرة حتى 2030.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها فى الاجتماع العالمى لليونسكو الذى عقد على مدى يومين بمقر المنظمة بباريس تحت عنوان "محو الأمية والمجتمعات المستديمة"، وذلك بمناسبة اليوم العالمى لمحو الأمية.

وأوضح الرافعى أن المجلس الأعلى للجامعات يدرس حاليا إمكانية إلزام كل طالب جامعى قبل تخرجه بمحو أمية أربعة أشخاص، لافتا إلى أنه مع وجود 2.5 مليون طالب هذا سيعنى محو أمية 10 ملايين شخص فى أربع سنوات فقط.

وأشار إلى أن ما تحقق من تقدم خلال العام الماضى من محو أمية 800 ألف شخص فى غضون عام واحد فقط هو بداية تنفيذ الخطة الاستراتيجية.

وأضاف أنه عرض أيضا جهود مصر لمحو أيضا الأمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية، فضلا عن الاهتمام بالتعليم التشاركى وبتحفيز طلاب الجامعات.

كما أكد للحاضرين - فى اجتماع اليونسكو- أن القيادة السياسية فى مصر مهتمة بشكل كبير بالقضاء على الأمية التى تصل حاليا إلى 21% (14 مليون أمى).

وأشار إلى قرار مجلس الوزراء بإلزام٣٠ ألف معلم تم تعيينهم مؤخرا بمحو أمية 10 دارسين فى السنة الأولى.

وقال وزير التربية والتعليم - فى تصريحات صحفية، على هامش الاجتماع- إن مصر لديها علاقات فى مجال التعليم مع سنغافورة واليابان وبريطانيا، خاصة فى تدريب وإعداد المعلمين الذى يمثلون أهم عنصر فى نجاح العملية التعليمية.

وحول استراتيجية الوزارة للنهوض بالتعليم فى مصر، أكد الدكتور محب الرافعى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد اعتمد بالفعل خطة لتطوير التعليم خلال الفترة من 2014-2030.. ومن أبرز مظاهرها حتى الآن هى لائحة الانضباط المدرسى التى صدرت بقرار وزارى رقم 179 لسنة 2015، مضيفا أنه تم تدريب الأخصائيين الاجتماعيين عليها ومديرى المدارس والموجهين وستطبق بمنتهى الحزم والحسم مع بداية العام الدراسى الجديد.

ومن ناحية أخرى، كشف الدكتور الرافعى أنه تم للمرة الأولى إعداد كراسة لتنمية مهارات التفكير، حيث سيتم تخصيص حصة لها بداية من العام الجارى من صف أولى ابتدائى حتى الثالث الإعدادى.

ولفت إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو التحول تدريجيا من الحفظ والتلقين إلى مهارات التفكير من خلال التركيز على مهارات الملاحظة والقياس والتفكير الابتكارى والتفكير الناقد، وحل المشكلات، واتخاذ القرارات.

وأضاف أن 30% من أسئلة الامتحانات سترتكز على المستويات العليا من التفكير، لا سيما فى الثانوية العامة، حيث إن الطالب لن يجدها نصا فى الكتاب المدرسى وسترتفع هذه النسبة تدريجيا فى الأعوام القادمة.

ومن جانب آخر، أكد الدكتور الرافعى أنه تم البدء فى إدخال البنية التكنولوجية فى المدارس، مشيرا إلى أن جميع مدارس التعليم الأساسى أصبحت مجهزة بمعمل كمبيوتر كامل على أحدث مستوى.

وتابع أنه تم أيضا تطوير المناهج من خلال الاهتمام بالكيف أكثر من الكم، لافتا إلى أن مناهج الكيمياء و الفيزياء و الأحياء أصبحت مماثلة للتعليم الدولى.

ومن ناحية أخرى، أشار الرافعى إلى نجاح مشروع "القرائية" لعلاج ضعف القراءة والكتابة لدى تلاميذ مرحلة التعليم الأساسى، حيث تم مساعدة أعداد كبيرة فى زمن قياسى، حوالى نصف مليون فى أربعة أشهر.

ولفت إلى مشروع مع الوكالة الأمريكية للتنمية بقيمة 8 ملايين دولار لعلاج ضعف القراءة والكتابة فى اللغة العربية والإنجليزية والحساب ذلك فى التعليم الأساسى.

كما كشف وزير التربية والتعليم عن مشروع قومى للصيانة بالمدارس سواء كاملة أو بسيطة بدأ منذ ستة أشهر، بحيث قبل بداية العام الدراسى يكون قد تم الانتهاء من صيانة 90% من المبانى المدرسية وعددها 28 ألفا، وذلك بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وحول حل مشكلة الدروس الخصوصية، أكد أنه تم وضع عشر درجات للحضور والسلوك، فضلا عن أن 30% من أسئلة الامتحانات ستركز على المستويات العليا للتفكير، بالإضافة إلى إنشاء قناة تعليمية بالاشتراك مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون تضم أفضل المعلمين وستنطلق فى أكتوبر.

وتابع أنه تم استحداث مستوى تفاعلى للمناهج، بالإضافة إلى تنظيم المدرسة لمجموعات تقوية بنصف سعر المراكز الخاصة وبمشاركة أفضل المعلمين.